Eski CIA Direktörü David Petraeus, askeri teknolojilerde devrim yaratacak 2030 öngörüsünü paylaştı. Petraeus’a göre, yakın gelecekte savaşların kaderini insan refleksleri değil, kendi kendine karar verebilen yapay zeka ağları belirleyecek.

Yapay zekanın günlük hayattaki e-posta yazma ve sunum hazırlama gibi rollerine henüz alışmaya çalışırken, askeri cephede çok daha radikal bir dönüşümün eşiğindeyiz. ABD’nin en tanınmış generallerinden biri olan, eski CIA Direktörü ve Orta Doğu’daki ABD kuvvetlerinin eski komutanı David Petraeus, sadece 4 yıl içinde yapay zekanın savaş stratejilerini belirleyen birer "subay" olarak karargahlarda yerini alacağını öngörüyor.

Petraeus, katıldığı bir podcast yayınında ve savunma dünyasının prestijli yayını Foreign Affairs dergisinde kaleme aldığı makalede, askeri birliklerin geleceğine dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Savaş alanı tek bir organizmaya dönüşüyor

Petraeus’un vizyonu, bir robotun generalin yerini almasından ziyade, cephedeki tüm unsurların yazılım tabanlı ortak bir komuta ağında birleşmesini içeriyor.

Geleceğin savaşlarında insansız araçlar tek bir operatör tarafından yönetilmeyecek; sensörler ve silahlar ortak bir ağ üzerinden birbirine bağlanarak tek bir organizma gibi hareket edecek.

Bu durumun karar alma sürelerini insan reflekslerinin yetişemeyeceği kadar kısaltacağını belirten Petraeus ve makale ortağı Isaac Flanagan, askeri çevrelerde çok konuşulacak o ünlü tespiti yapıyor: "Savaş alanında her hamle için insan onayı bekleyen taraf kaybetmeye mahkumdur."

Ukrayna cephesi geleceğin fragmanı oldu

Bu tahminlerin teorik birer varsayımdan ibaret olmadığını vurgulayan eski CIA Direktörü, Rusya işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna’yı tam 10 kez ziyaret ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın 2022'de neredeyse var olmayan drone endüstrisinin geçen yıl 3,5 milyon adet üretime ulaştığına dikkat çeken Petraeus, ABD'nin yıllık 300 binlik üretimine karşı bu rakamın muazzam bir dönüşümü simgelediğini ifade etti.

Askeri deha, bu dönüşümün bir sonraki aşaması olarak 2026 yılının sonuna kadar Ukrayna cephesinde tamamen sürücüsüz ve otonom insansız hava araçlarının (İHA) aktif olarak kullanılacağını öngörüyor.

Sinyali kesilemeyen algoritmik Drone'lar geliyor

Teknik açıdan en büyük devrim ise yönlendirme sistemlerinde yaşanacak. Günümüzün İHA'ları radyo dalgaları veya optik bağlarla uçuruluyor ve elektronik harp yöntemleriyle sinyalleri kesilebiliyor, ancak Petraeus, yakın gelecekte sinyali engellenemeyen algoritmik drone’ların devreye gireceğini açıkladı. GPS sinyalleri yerine yerleşik nesne tanıma ve iç navigasyon sistemlerine güvenecek olan bu araçlar, pilotla hiçbir bağ kurmadan hedefi bulup imha edebilecek.

Gelişimin artık "kimin daha iyi silaha sahip olduğu" değil, "kimin daha hızlı karar verebildiği" yarışına dönüştüğünü belirten Petraeus, bu teknolojiyi benimsemeyen ülkelerin geride kalacağı konusunda net bir uyarıda bulunuyor. Ancak bu hız, "yaşam ve ölüm" kararlarının makinelerin eline bırakılması durumunda sorumlunun kim olacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Resmi makamlar ise bu konuda şimdilik daha temkinli:

• Pentagon: ABD ordusu, yapay zekanın şu an için sadece büyük verileri taramak için kullanıldığını, hedef alınacak unsurlara ve zamanlamaya her zaman bir insanın karar vermeye devam edeceğini savunuyor.

• CIA: Kurum, yapay zeka yardımıyla ilk kez tamamen otonom bir istihbarat raporu hazırladığını ve geçen yıl 300 yapay zeka projesini test ettiğini doğruluyor; ancak son kararın her zaman analistlerde kalacağını vurguluyor.

Tüm bu temkinli açıklamalara rağmen Pentagon, otonom ve robotik savaş stratejilerini yönetmek üzere özel bir komutanlık kurmayı planlıyor. Kongre’nin onaylaması durumunda bu yeni yapay zeka ordusu komutanlığının Ekim 2027’de faaliyete geçmesi bekleniyor.