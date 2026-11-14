Federal yetkililer, eski CIA Direktörü John Brennan’ın oğlunu reşit olmayan kişilere ait düzinelerce cinsel içerikli görüntü bulundurmakla suçlayarak cuma günü gözaltına aldı.
Virginia eyaletinin Warrenton kentinde yaşayan 40 yaşındaki Kyle Brennan, suçlu bulunması halinde en az beş yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilecek olan çocuk pornografisi nakli suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Cuma günü federal gözaltında tutulmaya devam eden Kyle Brennan’ın avukatı yorum yapmaktan kaçındı.
YILLARDIR TAKİP EDİYORLARMIŞ
Alexandria’daki federal mahkemeye sunulan dava dosyaları, Brennan’ın gözaltına alınmasına yol açan soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini gösterdi.
FBI’ın geçen ay davayla ilgilenmeye başlamasından iki yıldan uzun bir süre önce yerel yetkililer tarafından başlatıldığını ortaya koydu.
İddianameye göre, Warrenton Polis Departmanı ve Fauquier County Şerif Ofisi bünyesindeki soruşturmacılar, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’nden gelen bir ihbarın ardından 2024 yılının ilkbahar ve yaz aylarında oğul Brennan’ı incelemeye aldı.
Söz konusu ihbarın, izinin Brennan’ın adına ulaştığı çevrimiçi bir hesapla ilgili olduğu kaydedildi.
Yetkililer, soruşturma kapsamında Temmuz 2024’te Brennan’ın cep telefonuna el koydu.
FBI DEVREYE GİRDİ
İddianamede şerif ofisinin geçen ay soruşturmayı FBI’a devrettiği belirtildi.
Şerif ofisi sözcüsü Jeffrey Long, cuma günü yaptığı açıklamada, yetkililerin yerel düzeyde suçlamada bulunmayı değerlendirdiklerini ancak nihayetinde "soruşturmayı ilerletmek ve olası federal suçlamaların peşine düşmek için FBI'ı devreye sokmanın daha iyi olacağını düşündüklerini" ifade etti.
İddianameye göre FBI ajanları, el konulan telefondaki verileri incelemek üzere mahkeme kararı aldı ve cihazda reşit olmayan kız çocuklarına ait 80’den fazla ek cinsel içerikli fotoğraf tespit edildiği öne sürüldü.
Cuma günü Alexandria’daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan Kyle Brennan’ın, çarşamba günü yapılması planlanan tutukluluk duruşmasına kadar gözaltında kalması bekleniyor.
TRUMP ELEŞTİREN İSİMLERDENDİ
Aynı dönemlerde Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Başkan Barack Obama döneminde CIA direktörü olarak görev yapan baba John Brennan’a mahkeme celbi gönderdiği belirtildi.
Söz konusu celbin, Adalet Bakanlığının Trump’ın siyasi rakipleri olarak görülen çeşitli isimleri hedef alan kapsamlı bir soruşturması kapsamında John Brennan’ın Florida’daki bir büyük jüri önünde ifade vermesini talep ettiği aktarıldı.
Savcıların bu soruşturmada henüz herhangi bir suçlamada bulunmadığı kaydedildi.
John Brennan ise herhangi bir usulsüzlük yaptığı yönündeki tüm iddiaları defalarca reddetti. Brennan, Trump'ı eleştiren isimlerden biriydi.