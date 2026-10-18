Evinizde nakit para saklamak, hırsızlara karşı her zaman güvenli bir yöntem olmayabilir. Çünkü hırsızlar, evde para veya değerli eşya ararken genellikle belirli noktalara yöneliyor.

Yatak odasındaki çekmecelerden ilaç dolaplarına kadar birçok yaygın saklama alanı, sanıldığının aksine kolayca kontrol edilebiliyor.

Ev güvenliği üzerine hazırlanan bir videoda, hırsızların evlerde ilk kontrol ettiği 8 nokta sıralanırken para ve değerli eşyaları korumak için dikkat edilmesi gerekenler de anlatıldı.

Hırsızların ilk kontrol ettiği 8 yer

1. Şifonyer ve çorap çekmeceleri

Yatak odasındaki şifonyerler, hırsızların ilk yöneldiği yerler arasında gösteriliyor. Özellikle çorapların arasına veya çekmecelerin arka kısmına saklanan nakit paralar kolayca bulunabiliyor.

2. Yatak ve yatak altı

Yatağın altı, yatak kenarları ve yastık kılıfları uzun zamandır kullanılan saklama alanları arasında yer alıyor, ancak bu yöntemlerin yaygın olarak bilinmesi, hırsızların da bu noktaları kontrol etmesine neden oluyor.

3. Gardırop ve küçük kasalar

Gardıroplardaki ayakkabı kutuları, çantalar ve kıyafet cepleri de sık kontrol edilen yerlerden. Yatak odasında görünür bir noktaya yerleştirilen veya sabitlenmeyen küçük kasalar ise kolayca açılabiliyor ya da taşınabiliyor.

4. Mücevher kutuları ve komodinler

Mücevher kutuları, komodin çekmeceleri ve yatak başlıkları değerli eşyaların saklandığı düşünülen alanlar arasında bulunuyor. Bu nedenle yalnızca eşyaları gözden uzak tutmak yeterli olmayabiliyor.

5. İlaç dolapları

Banyo dolapları, özellikle ilaçlar ve küçük değerli eşyalar açısından kontrol edilebiliyor. Bu alanlarda saklanan para veya başka değerli eşyalar da risk altında bulunuyor.

6. Dondurucu

Nakit parayı folyoya sararak dondurucuda saklamak, sık kullanılan yöntemlerden biri. Ancak bu yöntemin yaygın biçimde bilinmesi, burayı güvenilir bir saklama alanı olmaktan çıkarabiliyor. Ayrıca nem ve elektrik kesintileri paranın zarar görmesine yol açabiliyor.

7. Çalışma masaları ve evrak çekmeceleri

Pasaport, banka belgeleri, kimlik bilgileri ve nakit para çoğu evde aynı yerde tutuluyor. Kilitli masa çekmeceleri ise her zaman yeterli koruma sağlamayabiliyor. Özellikle kimlik ve kişisel belgelerin ele geçirilmesi, maddi kaybın ötesinde sorunlara neden olabiliyor.

8. Mutfak dolapları ve saklama kapları

Kavanozlar, kahve kutuları, un ve şeker kapları gibi mutfak eşyaları da para saklamak için sık tercih ediliyor. Ancak bu yöntemlerin yaygınlaşması, söz konusu alanların da kontrol edilmesine neden olabiliyor.

Evdeki küçük kasayı nereye koymalı?

Videoda, kasanın yalnızca kilitli olmasının yeterli olmadığına dikkat çekiliyor. Kolayca taşınabilen küçük kasalar, içindeki eşyalarla birlikte evden çıkarılabiliyor. Bu nedenle uygun bir kasanın seçilmesi ve üreticinin talimatlarına göre sağlam bir yüzeye sabitlenmesi önem taşıyor.

Kasada yalnızca nakit para değil, pasaport ve önemli belgeler de bulunuyorsa yangın ve su hasarı gibi riskler ayrıca değerlendirilmeli. Yangına dayanıklılık özelliğinin tek başına hırsızlığa karşı koruma anlamına gelmediği unutulmamalı.

Evde ne kadar nakit tutulmalı?

Videoda, ABD'de hırsızlık mağdurlarının ortalama kaybına ilişkin 2 bin 661 dolarlık bir rakamdan söz ediliyor. Ayrıca standart ev sahibi sigortalarının çalınan nakit para için sınırlı ödeme yapabildiği belirtiliyor, ancak bu tutarlar ABD'deki verilere ve poliçe koşullarına dayanıyor; Türkiye'deki sigorta uygulamaları farklılık gösterebilir.

Uzmanlaşmış güvenlik önerilerinin temelinde, evde gereğinden fazla nakit bulundurmamak ve önemli birikimleri banka hesabında tutmak yer alıyor. Evde yalnızca acil ihtiyaçları karşılayacak miktarda para bulundurmak, olası kayıpları sınırlandırmaya yardımcı olabilir.

Saklama yerini güvendiğiniz biri bilmeli

Evde para veya önemli belgeler saklanıyorsa, bunların nerede bulunduğunun güvenilir bir aile üyesine bildirilmesi de önem taşıyor. Aksi hâlde ev sahibinin vefatı veya beklenmedik bir durum yaşanması, saklanan para ve belgelerin bulunmasını zorlaştırabiliyor.

Ayrıca evde tadilat yapılırken, taşınma sırasında veya eve yabancı kişilerin girdiği dönemlerde değerli eşyaların güvenliği yeniden değerlendirilmeli.

En önemli nokta ise şu: Bir eşyayı gözden uzak tutmak, onu tek başına güvenli hâle getirmiyor. Nakit parayı sınırlı tutmak, uygun güvenlik önlemleri almak ve önemli belgeleri korumak, evdeki değerli eşyaların güvenliği açısından daha etkili bir yaklaşım sunuyor.