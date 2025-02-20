Eski Danıştay 15. Daire Üyesi Yunus Çetin'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla verdiği bir kararla Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattığı iddiasıyla Yüce Divan’da yargılanmasına başlandı. Duruşma, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda görüldü.

İlk duruşmaya, sanık Yunus Çetin ve avukatı katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, iddianame yerine geçen belgeyi okudu. Belgede, kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesi’nin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili davada, FETÖ’nün talimatı doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı veren Çetin’in SGK’nin zarara uğratılmasına neden olduğu belirtildi.

Sanık Yunus Çetin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından gözaltına alındığını ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Çetin, Yargıtay’ın verdiği hükümde söz konusu olayın değerlendirildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, verdiği kararın hukuka uygun olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

Sanık avukatı ve tanıkların ifadelerinin ardından duruşma 19 Haziran’a ertelendi