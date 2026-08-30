Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, 85 yaşındayken hayatını kaybetti.
Bir süredir KOAH nedeniyle hastanede tedavi gören Zana'nın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmışti. Zana, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
1977-1980 ARASINDA GÖREV YAPMIŞTI
Mehdi Zana, 1977 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmişti. 1977'de başladığı görevini 1980 yılına kadar sürdüren Zana'nın belediye başkanlığı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sona ermişti.
Zana'nın cenazesinin yarın Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.