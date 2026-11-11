Cadiz adlı şirket tarafından geliştirilen projede, çölün altındaki suyun yaklaşık 350 kilometrelik bir hat üzerinden yerleşim bölgelerine ulaştırılması planlanıyor. Sıfırdan boru hattı inşa etmek yerine mevcut altyapının dönüştürülmesiyle hem maliyetlerin hem de yeni inşaat çalışmalarının azaltılması amaçlanıyor.

ESKİ DOĞAL GAZ HATTI SU TAŞIYACAK

Projenin merkezinde, Kaliforniya'nın güneyindeki Mojave Çölü'nde bulunan yer altı su rezervleri yer alıyor. Cadiz şirketi, çölün altında doğal yollarla biriken suyu kuyular aracılığıyla yüzeye çıkarmayı ve ihtiyaç duyulan bölgelere aktarmayı planlıyor.

Bu amaçla daha önce doğal gaz taşımak için kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik boru hattının su taşımacılığına uygun hale getirilmesi öngörülüyor. Hat üzerinde gerekli teknik düzenlemeler yapıldıktan sonra suyun bölgedeki dağıtım sistemlerine ulaştırılması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerinde önemli ilerleme kaydedildi. ABD'deki yetkili kurumların verdiği onayla birlikte eski doğal gaz boru hattının su taşımacılığına uygun hale getirilmesinin önü açıldı.

YILDA 30 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA SU TAŞINABİLECEK

Şirketin planına göre dönüştürülecek boru hattı, yılda yaklaşık 30,8 milyon metreküp su taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu miktarın Kaliforniya'daki kuraklık riskiyle karşı karşıya olan yerleşim bölgelerinin su ihtiyacına katkıda bulunması bekleniyor.

Sistemin çalışabilmesi için güzergâh boyunca yedi pompa istasyonu kurulması öngörülüyor. Mevcut çelik boruların kontrol edilmesi, gerekli bölümlerin yenilenmesi ve su taşımacılığına uygun hale getirilmesi de çalışmalar arasında yer alıyor.

Öte yandan proje, çevreciler ve bölgedeki yerli toplulukların tepkisini çekiyor. Yer altından büyük miktarda su çekilmesinin çöldeki doğal kaynakları ve yaban hayatını olumsuz etkileyebileceği savunuluyor. Şirket ise suyun sürdürülebilir biçimde kullanılacağını belirtiyor. Federal izin alınmış olsa da projenin diğer yasal ve çevresel süreçleri devam ediyor.