Ünlü ressam Georgia O'Keeffe'ye ait olduğu belirlenen tablo, 1963 yılında yalnızca 3 bin 800 dolara satın alınmıştı. Onlarca yıl boyunca gözlerden uzak tutulan eser, şimdi New York'ta düzenlenecek büyük bir müzayedede satışa çıkarılmaya hazırlanıyor.

40 YIL BOYUNCA DOLAPTA SAKLANDI

İlginç olay, Manhattan'ın East Village semtindeki bir apartman dairesinde yaşandı. Betsy adıyla tanınan bir kadın, yaşlı teyzesinin eşyalarını düzenlemesine yardım ettiği sırada dolapta değerli bir tablo bulunduğunu öğrendi.

Kürk mantoların arkasındaki eski ahşap kutuyu açan kadın, 1930 yılında yapılmış bir manzara resmiyle karşılaştı. Near Abiquiu, New Mexico I adlı eserin, Amerikalı ressam Georgia O'Keeffe'nin uzun süredir nerede olduğu bilinmeyen çalışmalarından biri olduğu anlaşıldı.

Tablonun dolaba kaldırılmasının arkasında ise ilginç bir neden bulunuyordu. Eser, 1960'lı yıllarda sahibine annesi tarafından mezuniyet hediyesi olarak verilmiş ve uzun süre evin duvarında sergilenmişti.

Ancak 1980'li yıllarda eve gelen bir misafirin tabloya fazlasıyla ilgi göstermesi, sahibini hırsızlık ihtimaline karşı endişelendirdi. Bunun üzerine eser orijinal kutusuna yerleştirilerek dolaba kaldırıldı ve yaklaşık 40 yıl boyunca orada kaldı.

3 MİLYON DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Tablonun geçmişi araştırıldığında, 15 Nisan 1963'te New York'taki Downtown Gallery'den 3 bin 800 dolara satın alındığı belirlendi. Yaklaşık 25'e 61 santimetre ölçülerindeki eser, New Mexico eyaletindeki Lobo Peak Dağı'nı tasvir ediyor.

Sanat uzmanları tarafından incelenen tablonun orijinalliği doğrulandı. Eserin daha önce yalnızca 1931 yılında çekilmiş bir fotoğrafı ve sanatçının eser kataloğundaki kaydı biliniyordu.

Tablo, 17 Kasım 2026'da Christie's müzayede evinin New York'ta düzenleyeceği açık artırmada satışa sunulacak. Eser için yaklaşık 3 milyon dolarlık değer biçilirken, satış öncesinde 7-17 Kasım tarihleri arasında halka ücretsiz olarak sergilenecek.

Tablonun sahibi olan yaşlı kadının ise eserin yeniden ortaya çıkarılmasından kısa süre sonra 98 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca dolapta saklanan eserin müzayedede hangi fiyata alıcı bulacağı merakla bekleniyor.