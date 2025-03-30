İBB, AKP yönetiminde olduğu dönemde ve 2018’de Platform Turizm’den 138 milyon 757 bin 501 TL’ye Audi, Volkswagen Passat, Skoda Süper B ve Opel Insıgnıa gibi lüks araçlar kiraladı. Ancak bu araçları kendi hizmetinde kullanmayıp, Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Derneği, AKP Genel Merkezi, Okçular Vakfı ve TÜGVA gibi kuruluşlara tahsis etti. İmamoğlu, bu araçları kullanan kurumlardan zararın tahsilini istedi ancak yanıt çıkmadı. Araçlar nedeniyle oluşan kamu zararının 711 bin dolar olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

879 adet aracın farklı kurumlarda kullanıldığını tespit edildi. Araçlar iade edllip soruşturma başlatıldı. Dönemin Genel Sekreter Yardımcısı ile yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulandı.

İşte o bilanço

- Cumhurbaşkanlığına 480,

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 7,

- 15 Temmuz Derneği’ne 9,

- Başbakanlığa 108, AKP Genel Başkan Yardımcılığı’na 5,

- AKP Genel Merkezi’ne 8,

- AKP Grup Başkanvekilliğine 3,

- AKP Grup Başkanlığı’na 3,

- AKP İl Başkanlığı’na 62,

- AKP Silivri İlçeye 2,

- Erok Spora 2,

- Irak Devlet Başkanı’na 6,

- Okçular Vakfı na 4,

- Sekbanlar Spor Kulübü’ne 6,

- Sıcak Yuva Vakfına 2,

- TBMM’ye 54,

- Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA’ya ise 5 araç tahsis edildi.