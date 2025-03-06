Evlerinde yenileme yapan bir çift, 100 yıl öncesine ait bir sırrı keşfetti. İnşaatçılar, bodrum katındaki döşeme tahtalarının altına saklanmış 14 aşk mektubunu bulduklarında, önceki ev sahiplerinin gizli bir ilişkisini ortaya çıkardı. Çift mektupları açtıklarında, önceki sahibin eşinin kalbinin kırıldığını ancak mektuplarda bahsedilen kişinin hala bu ilişkiye devam ettiğini fark etti.

Ev sahibi karısıyla birlikte mektupları dikkatlice okuduklarını ve bir zaman çizelgesi oluşturduklarını söylerken, "Evimizin sahibi evli bir adamdı, bu da mektupların bir ilişkiye dair olduğunu gösteriyor. Ancak kesinlikle aşk mektupları bunlar. Bazı mektuplarda, imha edilmesi gerektiği yazılı, ama o kişi bunu dikkate almamış." ifadelerine yer verdi. Mektuplar, bodrum katındaki döşeme kirişine gizlenmişti ve sadece buraya erişilebiliyordu.

HERKES MERAK ETTİ

Çift, buldukları aşk mektuplarını sosyal medyada paylaştıktan sonra takipçilerinden "Freddie" adlı gizemli bir kişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. Mektuplarda geri dönüş adresi bulunmazken, bazı kullanıcılar farklı el yazılarına dikkat çekti. Bir başka kullanıcı, mektupların tarihsel önem taşıyabileceğini belirterek, bunların arşivlenmesi gerektiğini önerdi. Öt yandan çift, keşfettikleri mektupların geçmişin değerli parçaları olduğunun farkına vardı.