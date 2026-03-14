Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerle ilgili karar çıktı.

Buna göre, gözaltına alınan, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç ile birlikte bir kişi daha gözaltına alınırken geri kalan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti.

Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.