12 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yaklaşık 18. derecede meydana gelecek bu gökyüzü olayı, astrolojide yeni başlangıçlar, alınan kararlar ve zamanla şekillenecek gelişmelerle ilişkilendiriliyor.

Başak’ın etkisi ise bu sürece daha gerçekçi ve planlı bir karakter kazandırıyor. Bu nedenle değişim, büyük ve dikkat çekici bir olay yerine günlük hayatın içindeki küçük bir kararla başlayabilir. İş düzenini değiştirmek, maddi konuları toparlamak, alışkanlıkları gözden geçirmek veya uzun süredir ertelenen bir meseleyi çözüme kavuşturmak bunlardan bazıları olabilir.

Yeni Ay’ın etkilerinin özellikle dört burçta daha fazla hissedilebileceği belirtiliyor.

BAŞAK

Başak burçları açısından 12 Eylül’deki Yeni Ay, ayın en dikkat çekici gökyüzü gelişmelerinden biri olabilir. Yeni Ay’ın doğrudan Başak burcunda gerçekleşmesi, kişisel hayat ve alınacak kararları ön plana çıkarıyor.

Başaklar bir süredir kendilerini sınırlayan bazı kuralları değiştirme ihtiyacı hissedebilir. Bu süreç bir anda tüm hayatı değiştirmekten çok, küçük fakat kalıcı adımlarla başlayabilir.

Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek, enerjiyi tüketen bir işten uzaklaşmak, yeni bir projeye yönelmek ya da uzun zamandır ertelenen bir hedef için ilk adımı atmak gündeme gelebilir.

Bu dönemde Başakların kendilerine şu soruyu sorması önem taşıyor: “Hayatımda gerçekten bana fayda sağlayan şeyler hangileri, sadece alışkanlık olduğu için devam ettirdiklerim neler?” Verilecek cevap, önümüzdeki aylarda alınacak kararların yönünü belirleyebilir.

İKİZLER

İkizler burcunda Yeni Ay’ın etkileri daha çok ev, aile ve yaşam alanı üzerinden hissedilebilir. Taşınma, ev değişikliği, tadilat veya aile içerisinde alınması gereken önemli bir karar gündeme gelebilir. Değişim yalnızca fiziksel koşullarla da sınırlı kalmayabilir.

İkizler, aile bireyleriyle arasındaki sınırları yeniden belirleme veya kendisini güvende hissettiği alanı sorgulama ihtiyacı duyabilir. Uzun süredir çözülemeyen bir aile meselesinin yeniden ele alınması da mümkün. Bu süreçte sırf alışılmış olduğu için eski düzeni korumak yerine, gerçekten ihtiyaç duyulan değişikliklere alan açmak önem kazanıyor.

YAY

Yay burçları için Yeni Ay’ın öne çıkardığı başlıkların başında kariyer ve profesyonel hedefler geliyor. Mevcut iş düzeninin artık yeterli olmadığı düşünülebilir ya da tam tersine, eldeki bir fırsatın daha ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılabilir.

Yeni bir pozisyon, iş değişikliği, kişisel bir proje, mesleki eğitim veya yöneticilerle yapılacak önemli bir görüşme gündeme gelebilir. Kişinin kendisine uygun olmayan çalışma koşullarını artık kabul etmemesi de bu sürecin bir parçası olabilir.

Yeni Ay ile başlayan gelişmelerin tamamı kısa sürede sonuçlanmayabilir. Eylül ayında atılan küçük bir adım, ilerleyen haftalarda çok daha büyük bir değişimin başlangıcına dönüşebilir.

BALIK

Balık burçlarında ise yeni dönemin kapısını başka insanlar açabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve profesyonel bağlantılar daha fazla önem kazanıyor. İlişkilerde “Bundan sonra nereye gidiyoruz?” sorusu gündeme gelebilir.

Bazı Balıklar için bu, mevcut ilişkinin daha ciddi bir noktaya taşınması anlamına gelebilir. Bazıları ise sınırlarını netleştirmek ve artık kendilerine iyi gelmeyen ilişki biçimlerini geride bırakmak isteyebilir.

İş hayatında yeni bir ortak, müşteri veya birlikte proje geliştirilebilecek bir kişiyle karşılaşmak da mümkün. Başka biriyle kurulacak iletişim, Balıkların daha önce fark etmediği bir fırsatı görmesini sağlayabilir. Bu nedenle önemli konuşmaları sırf alacağı cevaptan çekindiği için ertelememesi gereken bir dönem olabilir.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA NELER GÜNDEME GELEBİLİR?

Yeni Ay’ın etkisini yalnızca 11 Eylül’de yaşanacak gelişmelerle sınırlamak gerekmiyor. Bu tarihte başlayan konuların önümüzdeki iki ila dört hafta içerisinde şekillenmesi beklenebilir. Bu süreçte özellikle yeni teklifler, gelecek planlarıyla ilgili görüşmeler, iş hayatındaki değişiklikler, ev ve aile kararları, yeni anlaşmalar ve seçim yapılması gereken durumlar dikkat çekebilir.

İlk etapta sıradan veya önemsiz görünen bir gelişme, ilerleyen günlerde çok daha büyük bir değişimin başlangıcı haline gelebilir.