TBMM Başkanvekili ve DEM Partili Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel'in saldırıya uğraması siyasetin gündemindeki yerini koruyor. İktidarından muhalefetine tüm siyasi partilerin tepki gösterdiği skandal olayın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saldırgan Selçuk Tenigoğlu'nun ortaya çıkan ifadesindeki çelişkilerin tartışması sürerken saldırı anının görüntüleri de tartışılmaya devam ediyor.

SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in hazırlayıp sunduğu Detayına İnelim programına konuk olan Emekli Polis ve Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba saldırı anı ve öncesinin görüntülerini tek tek izleyerek canlı yayında saldırıyı yorumladı.

"HAREKETLERİNDEN ANLAŞILIYOR"

CHP lideri Özgür Özel'in 'Bu saldırı planlanmış bir saldırı' açıklamasını destekleyen Kurtbaba, "Gün içerisinde zaten hareketlerinden anlaşılıyor. Hep hazır bekliyor. Girmemesi gereken alanlara da girebiliyor. Benim çok dikkatimi çekti mesela. En yakına girme şansı yok. Oraya da giriyor." dedi.

"AÇIĞI KULLANIRIM DESEYDİ YÜZDE YÜZ ÖLDÜRME HAREKETİ YAPACAKTI"

Saldırganın Özel'in en yakınına kadar girmesi ile ilgili Kurtbaba "Bu adam çok iddialı konuşacağım bu kadar güvenlik açığı şüphesinin kullanırım diyebilseydi yüzde yüz öldürme hareketi yapacaktı. O da şaşırmış. Bu kadar açık nasıl olabilir"