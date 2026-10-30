Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kayan, 28 Ekim'de Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda vurulmuştu. Önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis tarafından yakalanan eski erkek arkadaşı V.D. (21) tutuklanmıştı.

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