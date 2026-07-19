Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen eski eş, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı evine gitti.

Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı. Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile iki kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

ANNE VE KIZLARI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.