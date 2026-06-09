İzmir’de eski eşi Hakan Ş.’nin gerçekleştirdiği kezzaplı saldırıda ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda yaralanan 13 yaşındaki kızı M.Ş. ile saldırgan Hakan Ş.’nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte eve giderken 15 yıllık evliliğin ardından 20 Şubat'ta boşandığı Hakan Ş. yolunu kesti.

İki çocuk babası Hakan Ş., yanında getirdiği kezzabı Karakayışlı’nın üzerine attı. Bu sırada annesini korumak için araya giren M.Ş. de sıçrayan kimyasal madde nedeniyle yaralandı. Yaşanan arbede sırasında Hakan Ş.’nin de yaralandığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi altına alınan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Durumunun ağır olduğu belirtilen M.Ş.’nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlk değerlendirmelerde, Hakan Ş.’nin eski eşiyle kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı ve saldırının bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.