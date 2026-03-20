Tarsus Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde arkadaşı Ali Arı ile yürüyen D.K., eski eşi Levent K. ile karşılaştı. Eski çift arasındaki tartışmaya iddiaya göre Arı da müdahil olunca kavga çıktı.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında Levent L., yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.’ya saldırdı. İkili aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öldürülen Ali Arı

HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ali Arı yaşamını yitirdi. D.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Arı’nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Levent L.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.