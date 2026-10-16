Gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı verilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini açıkladı. Sarıgül, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, “Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır.” ifadelerini kullandı.

"KONU TİCARİ BİR İŞ ANLAŞMAZLIĞIDIR"

Aile üyelerinin soruşturma kapsamındaki olayla ilgili bilgi ve belgeleri yetkililerle paylaşacağını belirten Mustafa Sarıgül, “Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Bu süreçte masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istiyorum.” dedi.



Sarıgül'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur.

Bu konuyla ilgili asılsız iddialarını soruşturma başlamadan önce haber yaptırmak için Gazeteci Sayın Murat Ağırel’e de başvurmuşlardır. Gazeteci Sayın Murat Ağırel’n olayın gerçekliğini araştırırken söz konusu soruşturma kapsamında göz altına alındığı öğrendim.

Aile üyelerim, soruşturma kapsamındaki olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır. Süreç devam etmektedir. Bu süreçte masumiyet karinesine yani hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar hiç kimsenin suçlu muamelesi görmemesini ve lekelenmemesi gereğine saygı gösterilmesini istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TİMUR SOYKAN: "MURAT İDDİALARI ARAŞTIRIYORDU"

Gazeteci Timur Soykan ise Murat Ağırel’in Sarıgül ailesi hakkındaki iddiaları araştırdığını ve ailenin avukatıyla görüştüğünü aktardı. Soykan, Sinan Çampınar isimli kişinin Ağırel’e ulaşarak çeşitli iddialarda bulunduğunu, Ağırel’in belge talep ettiğini ve iki tarafın da birbirini dolandırıcılıkla suçladığını belirtti. Ağırel’in elindeki belgeleri yeterli bulmadığı için haberi yayımlamayı ertelediğini ifade eden Soykan, gazetecinin araştırma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.