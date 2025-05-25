Eski İngiliz Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie'nin dördüncü çocuğu dünyaya geldi.

Poppy'nin doğumu, daha önce Boris'le birlikte 3 çocuğu olan 37 yaşındaki Carrie Johnson için olağan üstü bir durum olsa da, Boris bu duruma biraz daha alışkın. Zira Poppy, Osmanlı paşasının büyük torunu Johnson'ın 9'uncu çocuğu oldu.

Çiftin diğer üç çocuğu, Wilfred, Romy ve Frank da küçük kardeşlerini karşıladı. Carrie paylaşımında, “Hoş geldin Poppy Eliza Josephine Johnson. Diğer adıyla Pops, Pop Tart. Ne kadar güzel ve minik olduğunu hala inanamıyorum. Kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Hepimiz tamamen büyülendik” diye yazdı.

Carrie Johnson, doğumdan bu yana hiç uyumadığını çünkü bebeğini izlemekten kendini alamadığını yazdı. 9'uncu çocuğunu kucaklayan Boris ise yorum yapmadı.

ESKİ EŞİNDEN DÖRT, SEVGİLİSİNDEN BİR ÇOCUK

Eski Başbakan Johnson, ailesiyle ilgili sorulara kamuoyu önünde yanıt vermekten her zamanki gibi kaçındı.

Ancak eşi Carrie ile birlikte olan dört çocuğunun dışında kamuoyunun bildiği beş çocuğu daha bulunuyor.

Eski eşi Marina Wheeler ile Lara, Milo, Cassia ve Theodore adlarında dört çocuk sahibi olan Johnson’ın, 2009’da Helen McIntyre ile yaşadığı ilişkiden bir kızı daha var.

2019 seçimlerinden önce bir röportajda çocuklarının sayısı sorulduğunda, “Çocuklarımı çok seviyorum ama onlar bu seçimde aday değil, bu yüzden onlarla ilgili yorum yapmayacağım” demişti.

ESKİ EŞİNİ ALDATTI

Johnson üç evlilik yaptı. İlk evliliğini Oxford Üniversitesi'nde tanıştığı Allegra Mostyn Owen ile gerçekleştirdi.

Altı yıl süren bu evliliğin ardından, 1993’te avukat Marina Wheeler ile evlendi. Bu evlilik 25 yıl sürdü ve 2018'de, Wheeler'ı şimdiki eşi Carrie ile aldatmasından sonra bu ilişki bittyi.

O dönemde Başbakan olan Johnson ve Carrie, 2019’da Başbakanlık Konutu’na taşındıktan sonra 2021’de Downing Street bahçesinde düzenlenen bir törenle evlendiler.