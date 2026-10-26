BD'nin Seattle kentindeki Montlake semtinde bulunan sıra dışı bir ev, görenleri şaşırtıyor. En dar noktasında yalnızca 1,4 metre genişliğinde olan iki katlı yapı, kama şeklindeki tasarımıyla dikkat çekiyor. 1925 yılında inşa edilen evin geçmişi ise en az mimarisi kadar ilginç. Yerel bir efsaneye göre ev, boşanma sonrası yaşanan bir anlaşmazlığın ardından intikam amacıyla yapıldı.

İntikam için inşa edildiği öne sürülüyor

Halk arasında anlatılan hikâyeye göre, bir çiftin boşanmasının ardından erkek tarafı büyük bir ev alırken, eski eşine dar bir arazi parçası kaldı. İnşaata elverişsiz olduğu düşünülen bu arsanın üzerine ev yapılabileceğine pek ihtimal verilmiyordu.

İddiaya göre kadın, eski eşinin manzarasını kapatmak amacıyla bu araziye bir ev inşa ettirmeye karar verdi. Böylece başlangıçta kullanışsız görülen bir arsa, hem yaşanabilir bir eve dönüştü hem de komşular arasındaki anlaşmazlığın sembolü haline geldi.

Evin ortaya çıkışıyla ilgili başka bir anlatı da bulunuyor. Bu versiyona göre yapı, komşular arasında arazi için yapılan düşük bir teklifin ardından yaşanan anlaşmazlık nedeniyle inşa edildi. Her iki hikâyede de evin ortaya çıkışında bir anlaşmazlığın ve intikam duygusunun etkili olduğu anlatılıyor.

En dar noktası 1,4 metre, en geniş noktası 4,6 metre

İlk bakışta içinde yaşamanın neredeyse imkânsız olduğu düşünülen ev, aslında işlevsel bir yaşam alanına sahip. En dar noktasında yaklaşık 1,4 metre genişliğinde olan yapı, en geniş bölümünde 4,6 metreye ulaşıyor.

2 kata yayılan evin toplam kullanım alanı yaklaşık 80 metrekare. İçerisinde mutfak, oturma alanı, yatak odası ve iki banyo bulunuyor. Üçgen biçimindeki tasarımı, iç mekânın dikkatli bir şekilde düzenlenmesini gerektirse de ev, sıra dışı görünümünün ardında günlük yaşam için kullanılabilecek alanlar sunuyor.

Yapının en dikkat çekici özelliği ise dar bir arazi üzerinde nasıl bir yaşam alanı oluşturulabileceğini göstermesi. Standart ev tasarımlarından oldukça farklı olan bu yapı, alışılmış mimari çözümlerin dışına çıkmasıyla yıllardır ilgi görüyor.

745 bin dolara satıldı

Aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen sıra dışı ev, Seattle'ın Montlake semtindeki dikkat çekici yapılar arasında yer almaya devam ediyor. Yıllar içinde el değiştiren mülk, ilginç mimarisi ve hakkında anlatılan hikâyelerle mahallenin simgelerinden biri haline geldi.

2025 baharında 799 bin dolar fiyatla satışa çıkarılan ev, daha sonra 745 bin dolara satıldı. Böylece en dar noktası yalnızca 1,4 metre olan yapı, yüksek satış fiyatıyla da dikkat çekti.

Evin hangi hikâye sonucunda inşa edildiği kesin olarak bilinmese de ortaya çıkan sonuç ortada: Yaklaşık 100 yıldır ayakta kalan bu sıra dışı yapı, hem mimarisi hem de geçmişine ilişkin anlatılarla ilgi çekmeyi sürdürüyor. Bir zamanlar üzerine ev yapılması zor görülen bir arazi, bugün yüz binlerce dolara satılan bir mülke dönüşmüş durumda.