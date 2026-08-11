Adana'nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde önceki gün bir evde gürültü sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde Ayşe Katırcı'nın (52) yere yığılmış halde bulunduğu görüldü. Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'SANA MEZAR YERİ ALDIM' DİYEREK MESAJ YOLLAMIŞ

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu'nun (56) sokakta sakin şekilde yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Tanrıkulu'nun, yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce 'Sana mezar yeri aldım' şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürüldü. Ayrıca Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

'BİR ANLIK ÖFKE PATLAMASI'

Kaçan şüpheli Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu, "Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.