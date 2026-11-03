Aksaray’da 6 yıl önce boşandığı eski eşinin evine çocuğunu görme bahanesiyle giden bir şahıs, tartıştığı kadını 15 bıçak darbesiyle katletti. Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan katil zanlısı, adliyeye sevk edilirken sergilediği pişkin tavırlarla tepki topladı.

Olay, dün sabah saat 08.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Oruç (33), 6 yıl önce boşandığı 1 çocuk annesi eski eşi Şefika Yeşildağ'ın (33) evine ortak çocuklarını görme bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı.

15 YERİNDEN BIÇAKLAYIP POLİSE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Osman Oruç, yanındaki bıçakla Şefika Yeşildağ’a saldırdı. Vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Eski eşini bıçaklayan zanlı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Eski eşimi öldürdüm, gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, vücuduna çok sayıda darbe alan Şefika Yeşildağ’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Oruç ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇALIŞTIĞI HASTANENİN MORGUNA KALDIRILDI

Talihsiz kadının cenazesi, temizlik görevlisi olarak görev yaptığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı duyarak eve gelen anne Döne Yeşildağ ile kız kardeşi Gülizar Yeşildağ sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti" diyerek feryat etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan Osman Oruç, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna Yeşildağ ile yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını ve kendisine ihanet ettiğini öne sürerek, "Hiçbir şekilde pişman değilim" cevabını verdi.

Hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ'ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Karkın köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.