Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Şefika Yeşildağ’ın (33), 6 yıl önce boşandığı Osman Oruç (33) tarafından öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 2 Kasım sabahı saat 08.30 sıralarında nöbet çıkışı Tacin Mahallesi'ndeki evine dönen Yeşildağ'ı içeride bekleyerek 15 bıçak darbesiyle katleden zanlının, olaydan bir gün önce evin anahtarını gizlice aldığı belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Oruç’un adliyeye sevki sırasında gazetecilere yönelik "Yeniden bir araya gelmeyi planlıyorduk, bana ihanet etti, pişman değilim" şeklindeki sözlerine, hayatını kaybeden genç kadının ailesi sert tepki gösterdi.

"ANAHTARIMI ALMIŞ, SABAH ÇİLİNGİR ÇAĞIRIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNALIM DEDİ"

Şefika Yeşildağ’ın annesi Gülizar Yeşildağ, kızının cinayetten bir gün önce kendisini telefonla arayarak yaşadıklarını anlattığını söyledi. Oruç’un çocuğunu gösterme bahanesiyle eve gelip cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu ve kızının tepkisi üzerine çocuğu da alarak evden çıktığını belirten anne Yeşildağ, o görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Kızım beni arayıp 'Anne giderken anahtarımı kapının ardından almış' dedi. Ben de hemen çilingir çağırıp kilidi değiştirmesini söyledim. O da 'Anne, saat 20.00'de hastanede nöbetim var, oraya gideceğim. Yarın sabah Döne ile gelin, kahvaltı yapalım, çilingir çağırıp anahtarı değiştirelim. Oradan da adliyeye gidip suç duyurusunda bulunalım' dedi. Biz sabah kahvaltıya gidiyorduk, böyle bir şey beklemiyorduk, vardığımızda cenazesini gördük."

Kızının son 1 yıldır büyük korku yaşadığını vurgulayan acılı anne, "Özellikle son 3 aydır korkudan içi içine sığmıyordu. Eski eşi o kadar sıkıştırıyordu onu. Ben 'Çocuğun var, barışırsın' dediğimde 'Hayır anne, barışmam. Bugün barışsam yarın yine aynı olur' derdi. Olay günü gizlice aldığı anahtarla sabah eve girip kızımın nöbetten gelmesini beklemiş. Ömür boyu cezaevinden çıkamasın" ifadelerini kullandı.

"6 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ BİR KADIN ONU NASIL ALDATABİLİR?"

Şefika Yeşildağ’ın kız kardeşi Döne Yeşildağ ise zanlının adliye çıkışında ortaya attığı "aldatma" iddiasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Olay günü içeri anahtarla girmiş. Bu katliamı yaptıktan sonra bir de gidip onun otobüs kartını almış, evine gitmiş ve annesine 'Rahat edebilirsin, Şefika’yı öldürdüm' diyebilmiş. Şefika şu an toprağın altında, kendini savunamıyor diye ona her türlü iftirayı atabilir. Sürekli uzaklaştırma kararı alıyordu ama o sürekli bozuyordu. Zaten 6 yıl önce boşanmış olan bir kadın, onu nasıl aldatabilir? Tekrar bir araya gelmek istedi, Şefika istemediği için öldürdü."

"VÜCUDU VE YÜZÜ ÇOK KÖTÜYDÜ, SAVCI GÖRMEMİZİ İSTEMEDİ"

Kardeşinin maruz kaldığı şiddetin boyutunu anlatan Döne Yeşildağ, "15 yerinden bıçaklamış, yüzünü parçalamış ve başka darbeler de vurmuş. Savcı çok kötü durumda olduğu için bizim görmemizi istemedi. Cenazesini normal bir şekilde yıkayamadık bile, otopsi yerinde yıkadılar. Başka Şefikalar ölmesin, kadınlar artık bu ülkede değerli olsun ve boşandığında da kendi hayatını yaşayabilsin" diye konuştu.