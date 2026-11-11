Çanakkale'de F.U., Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sakaldaş'ın işlettiği lokantaya geldi. Burada eski eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan şüpheli, tartışmanın büyümesi üzerine Sakaldaş'ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sakaldaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin yakaladığı şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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