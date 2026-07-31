Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan biyolog Dilan Öztürk, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü iş insanı Ali Kaplan'dan 3 yıl önce boşandı. Öztürk, boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditlerin sona ermesi üzerine bu kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'yi (7) okula götürmek için evden çıktı. Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali Kaplan, çocuklarıyla görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra apartmandan çocuklarıyla çıkan Öztürk'ün önünü kesen Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla 10 el ateş ederek eski eşini bacaklarından vurdu. Daha sonra otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Kaplan, çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Ali Kaplan, ifadesinde, "Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Sorgusunun ardından Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olay günü 2 çocuğunu okula götürmek amacıyla evinden çıkan Dilan Öztürk'ün Ali Kaplan ile karşılaştığı, sanığın belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'ü bacaklarından yaraladığı ve ardından tehdit ettiği belirtildi. Kaplan hakkında, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ile 'Silahla tehdit' suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ELİME HAMLE YAPINCA TABANCA PATLADI'

İddianamede savunmasına da yer verilen Ali Kaplan, "Olay günü çocuklarımı okula götürmek için Dilan'ın evinin önüne gittim. Burada kendisi bana hakaret etti. Bu duruma sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım ancak Dilan'ın elime hamle yapmasıyla tabanca patladı. Devamında tabancayla 2 ya da 3 kez toprak alana doğru ateş ettim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Kaplan ile müşteki Dilan Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık ve müştekinin savunma ile beyanlarını aldı. Dosyadaki eksik delillerin toplanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

‘ŞANS ESERİ BURADAYIM’

Dilan Öztürk, duruşma sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Bugün tamamen şans eseri buradayım ve benim gibi hayatta kalamayan ya da hayatta kalabilmek için mücadele eden tüm kadınların sesi olmak için bulunuyorum. Ben burada intikam peşinde değil, adalet arayan bir anne olarak yer aldım. Artık çocuklarımla birlikte huzur, sağlık ve mutluluk içinde yaşamak istiyorum. Ancak ne onların yaşadığı travmaların önüne geçebiliyorum ne de bir anne olarak onları bu acılardan tamamen koruyabiliyorum” diye konuştu.

‘HİÇBİR KADIN ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞAMAK ZORUNDA KALMASIN’

Sanığın hak ettiği cezayı almasını isteyen Öztürk, “Bu, gerçekten anne olabilmiş tüm annelerin en büyük çıkmazlarından biridir. İçeride sanık, çocuklarım üzerinde hiçbir etkisi, ilgisi ve şefkati olmadığı halde, onları gerekçe göstererek indirim almaya çalıştı. Ancak adaletimiz ve mahkeme bu durumu göz ardı etmedi; sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bana destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Dilerim adalet hak ettiği şekilde yerini bulur. En büyük temennim ise bundan sonra hiçbir kadının, hiçbir insanın ölüm korkusuyla yaşamak zorunda kalmamasıdır” diye konuştu.

‘ADALET YERİNİ BULANA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Adalet yerini bulana kadar mücadeleyi bırakmayacağını söyleyen Öztürk’ün avukatı Şirin Şeyma Bulut ise “Duruşma, beklediğimiz şekilde ilerledi. Sanık, olayın istemeden ve kastı olmadan gerçekleştiğini, kazara yaşandığını öne sürdü. Ancak gerek kamera kayıtları gerekse görgü tanıklarının ifadeleri, bunun kasten gerçekleştirilen bir eylem olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Dosyadaki eksiklikler giderilip tüm deliller toplandığında bu durum çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Müvekkilim, üç yıl süren bir cehennemin içinden şans eseri kurtulmuş bir kadın. Dilan da yalnızca boşandığı, Medeni Kanun'un kendisine tanıdığı hakkı kullandığı ve kendisine yeni bir hayat kurduğu için, bunu kabullenemeyen bir erkek tarafından öldürülmek istendi. Sanık hayatına istediği gibi devam ederken, Dilan'ın kendi hayatını sürdürmesine tahammül edilmedi. Dilan için adalet yerini bulana kadar da bu mücadeleyi bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.