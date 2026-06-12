İlkadım ilçesinde dün Nadir A., çocukları nedeniyle tartıştığı eski eşinin sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Burada E.D.’yi darbeden Nadir A., güzellik merkezine de zarar verdi. E.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Nadir A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Nadir A., iş yerine zarar verirken kırılan camların ellerini kesmesi nedeniyle hastanede tedavi edildi. Taburcu edilen şüpheli, gözaltına alındı.

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