Olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan 2 çocuk annesi Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra Hanım Biçer'in kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TESLİM OLUP, TUTUKLANDI

Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçer'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hızır Çelik de Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. Çelik'in ilk ifadesinde; eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hızır Çelik, işlemleri sonrası tutuklandı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Hanım Biçer'in son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Hanım Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra Hızır Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından iddianame hazırlandı.

SANIK: CİNAYET İŞLEMEDİM

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hızır Çelik, müştekiler Resul Biçer ile Recep Biçer ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Hızır Çelik, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Boşandıktan sonra ben kendimi hayat kadını gibi hissedip ona göre yaşıyordum, korktuğum için 6-7 ay öyle yaşamaya çalıştım. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyordum. Hanım’ın ailesiyle baş etmek mümkün değil, 'boşanma, öldür' dediler. 8 ay boyunca kaçmaya çalıştım, çocuklarımı korumak için her şeyi yaptım. Birini öldürmek istesem inşaat işi yapıyordum, bir yere götürür öldürürdüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hızır Çelik'i ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

'VİCDANIMIZ RAHATLADI'

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminden faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı" dedi.