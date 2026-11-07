Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde A.P., altı yıl önce boşandığı iki çocuk annesi Nazmiye Ö.'nün (56) evine gitti. Yanındaki tüfekle eski eşine ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Nazmiye Ö.'nün cenazesi, Keban İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaçan şüpheli A.P., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.