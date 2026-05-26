Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay mahallede korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve giderek yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verdi. Mesudiye Mahallesi 1’inci Cumhuriyet Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda şüpheli, mutfak camını kırarak yanıcı maddeyi içeri attıktan sonra kaçtı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği evde, doğal gaz kombisinin de patladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tüfek bulunduğu öğrenilen Ferhat G.’nin emniyetteki ifadesinde, “Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim” dediği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

