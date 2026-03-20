Mersin’in Tarsus ilçesinde edinilen bilgilere göre, şüpheli L.L. ile eski eşi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki D.K. ve yanındaki 35 yaşındaki A.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine L.L., yanındaki bıçakla A.A. ve D.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı D.K.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından motosikletiyle kayıplara karışan şüpheli L.L., emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.