Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Güray Bulut (52), uyanıp sobanın olduğu odaya geçtiğinde daha önce boşanan annesi Saliha Kütükçü ve babası Muharrem Bulut’u hareketsiz yatarken buldu.

Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Bulut ve Kütükçü’nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiği belirlendi. Muharrem Bulut ve Saliha Kütükçü’nün cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Bu arada, Bulut’un gırtlak kanseri, Kütükçü’nün ise akciğer kanseri olduğu ve bu sebeple birlikte kaldıkları öğrenildi.