Eski bir evi restore eden çift, yarım asırdan uzun süredir saklı kalan orijinal ahşap zeminle karşılaşınca büyük bir heyecan yaşadı. Ancak ilk sevinç dalgasının ardından fark edilen küçük bir detay, keşfin üzerine gölge düşürdü.

13 AY SONRA GELEN SÜRPRİZ KEŞİF

İngiltere'de Emma ve eşi, satın aldıkları eski evi yenileme çalışmaları sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Taşındıktan yaklaşık bir yıl sonra evdeki 1960'lardan kalma desenli halıyı kaldırmaya karar veren çift, alt zeminde evin orijinal mimarisine ait meşe parkeleri gördü. Ahşap kaplamanın büyük bir kısmının yıllara meydan okuyarak sağlam kalması çifti oldukça heyecanlandırdı.

USTANIN İHMALİ HAZİNEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Ancak zemin detaylıca incelendiğinde neşeli hava yerini hayal kırıklığına bıraktı. Radyatörün hemen yanında, zemin dokusuyla tamamen uyumsuz büyük yamalar fark edildi. Yapılan incelemede, geçmişte bir ustanın radyatör tesisatına ulaşabilmek için orijinal meşe tahtaları kestiği, ardından oluşan boşlukları sıradan ahşap parçalarıyla kapattığı ortaya çıktı.

Buna rağmen umudunu kaybetmeyen çift, düzensiz eklenen parçaları kaldırdığında alt kısımda kesilmiş orijinal tahtaların izlerine ulaştı. Emma, zeminin sosyal medyada hayal edilen klasik parkelerden olmadığını kabul etse de bu haliyle bile eve özgün bir hava kattığını belirtti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DESTEK YAĞDI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılar çifte restorasyonu yarım bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Benzer tecrübeleri yaşayan pek çok kişi, orijinal dokuyu koruyarak zemini zımparalayıp cilalamanın en iyi sonuç olacağını savundu.