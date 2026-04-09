Çekya’nın başkenti Prag’da bir zamanlar sadece günlük yaşamın fonu olan tarihi binalar, şimdilerde küresel fonların, kiliselerin ve hatta sosyal medya fenomenlerinin ana yatırım aracı haline geldi. Bir dönem bakımsız kalan binlerce ev, milyonlarca sterlinlik modern konut projelerine dönüşüyor.

Prag'ın merkezindeki yüksek tavanlı, süslemeli cepheli ve iç avlulu apartmanlar, artık sadece birer yuva değil; getiri tabloları ve on yıllık planlarla yönetilen stratejik varlıklar. Şehir merkezinde yeni inşaat izinlerinin zorluğu, yatırımcıları yüz yıllık binaları "yeniden canlandırmaya" itiyor.

1990’lı yıllarda Prag’daki binalar, düşük fiyatlardan yararlanmak isteyen yabancı bireysel yatırımcılar tarafından satın alınıyordu. Ancak bugün tablo tamamen değişmiş durumda. Gayrimenkul uzmanı Jiří Pácal, piyasanın artık daha profesyonel ve güvenli olduğunu belirtiyor.

Pácal, "Eskiden getiriler çok yüksekti ama risk de fazlaydı. Bugün ise büyük kurumlar, istikrarlı kira geliri ve güvenlik için bu sektöre giriyor" diyor.

Piyasadaki en şaşırtıcı değişimlerden biri, yatırımcı profilindeki çeşitlilik.

Kilise: Prag Başpiskoposluğu, devlet katkılarının sona ermesinin ardından finansal bağımsızlığını sağlamak için bin adede kadar kiralık daireye sahip olmayı planlıyor.

Influencer’lar: Sosyal medya fenomeni Vojtěch Žižka, takipçilerinden kitlesel fonlama ile sadece 49 saat içinde 94 milyon kron (yaklaşık 4 milyon dolar) toplayarak bir apartman binası satın aldı.

Modern bir restorasyon artık sadece boya ve badana anlamına gelmiyor. Karlín gibi semtlerde başlayan dönüşüm dalgası; çatı katlarının daireye çevrilmesini, asansör eklenmesini ve binaların enerji standartlarının tamamen yenilenmesini kapsıyor.

Uzmanlar, bazı durumlarda eski bir binayı yenilemenin, sıfırdan bina yapmaktan daha maliyetli olduğunu vurguluyor. Ancak tarihi binaların en büyük avantajı konumları. Şehir merkezindeki en iyi adreslerde yeni bina dikecek boş alan kalmadığı için, bu eski yapılar benzersiz bir değere sahip. Prag’da hala yenilenmeyi bekleyen yüzlerce bina bulunuyor. Yatırımcı David Hauerland, mülk sahiplerindeki nesil değişimiyle birlikte bu binaların piyasaya çıkmaya devam edeceğini öngörüyor: "Şehir merkezinde dolaşırken ne kadar binanın boş olduğunu görebilirsiniz. Bu evlerin önümüzdeki 10-20 yıl içinde yeniden hayata döneceğine inanıyorum."