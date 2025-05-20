Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, İspanya alt lig takımlarından Juventud Sanluquena'da futbol hayatına devam ediyor.
44 yaşındaki forvet, son maçta sergilediği centilmenlik örneği ile futbolseverlerden alkış aldı.
GOLDEN VAZGEÇTİ
Bir pozisyonda savunma arkasına sarkan deneyimli golcü, kaleci ile karşı karşıya kaldı. En yakın rakibi ile arasında yaklaşık 10 metre fark bulunan İspanyol gol boş kaleye doğru ilerlerken kalecinin yerde olduğunu gördü.
Rakip kalecinin sakatlık yaşayıp yerde kaldığını fark eden Güiza, şut çekmek yerine durdu ve doğrudan kalecinin yanına gitti. Mutlak gol pozisyonundan vazgeçerek rakibinin sağlık durumunu kontrol eden Güiza, alkış aldı.