44 yaşında futbol hayatına UD Rotena takımında devam eden eski Fenerbahçeli İspanyol forvet Dani Guiza, geçmişte verdiği kararlarla ilgili AS'a açıklama yaptı.

2008 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli ekibe transfer olan Guiza, rekor bonservise rağmen beklentileri karşılamakta zorlanmıştı.

'BETIS'İ SEÇERDİM'

Fenerbahçe'ye transferini hayal kırıklığı olarak nitelendiren İspanyol oyuncu "Fenerbahçe bir ukde olabilir, ama 2010 Dünya Kupası'nda oynamamak gibi daha büyük ukdelerim var. Özellikle de Real Betis'in teklifini reddedip Fenerbahçe'ye gitmem. Kalbimi ve duygularımı dinlemek yerine daha çok para kazanmayı seçtim." ifadelerini kullandı.

Real Betis'i seçmediğine pişman olduğunu belirten Guiza "Şimdi olsa hiç düşünmeden Betis'i seçerdim. O kararımda çok büyük hata yaptım. Sonradan fark ettim ki para her zaman en önemli şey değil. O fırsatı kaçırmak çok canımı yaktı." diye konuştu.

Fenerbahçe'de bir şampiyonluk bir de Süper Kupa sevinci yaşayan İspanyol oyuncu, çıktığı 98 maçta da 35 gol atıp 19 asist kaydetti.