Dünyanın en eski kıtasal kütlelerinden biri olan ve 3,7 milyar yıllık kayaçlar barındıran Kalahari kratonunun derinliklerindeki 180 milyon yıllık bir fay hattı yeniden aktifleşti. Tectonics dergisinde yayımlanan ve Interesting Engineering tarafından aktarılan araştırmaya göre, Doğu Afrika Rift Sistemi'nin güney ucundaki bu hareketlilik, kıtanın tektonik yapısına dair yerleşik görüşleri değiştirebilir.

SÜREÇ BEKLENMEYEN DEPREMLE BAŞLADI

Jeologların sismik aktivite ihtimalini çok düşük gördüğü doğu Botsvana'da, Nisan 2017'de 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Önceki veriler, Doğu Afrika Rift Sistemi'nin bilinen sınırından yaklaşık 320 kilometre daha güneye, Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango rift bölgesine uzandığını göstermişti.

Columbia Üniversitesi'nden jeolog Folarin Kolawole, depremin aktif bir plaka sınırı oluşmasının beklenmediği kraton merkezinde meydana geldiğine dikkat çekti.

İLK KIRILMA 180 MİLYON YIL ÖNCE YAŞANDI

Araştırmacılar, Botsvana'da 80 kilometre uzunluğunda ve yer yer 120 metre yükseklik farkı yaratan Khurutse fayını hendek kazıları, temel çukurları, 20 sondaj kuyusu ve elektrik özdirenç tomografisiyle inceledi.

Elde edilen bulgulara göre bölgede üç ana katman yer alıyor: Holosen dönemi genç Kalahari çökelleri (10 m), bazalt ve silisiklastik kayaçlar içeren Jura katmanı (80 m) ve en altta Prekambriyen temel. Üst katmanların faya yaklaştıkça kalınlaşması yer kabuğunun çöktüğünü gösterirken, beyaz kalsit damarlı kumtaşları ve sürtünme izleri ilk kırılmanın yaklaşık 180 milyon yıl önce (Jura döneminde) magmadan bağımsız başladığını kanıtladı.

Son 2,6 milyon yılda biriken kumların da yerinden oynaması, fayın yakın jeolojik tarihte yeniden hareketlendiğini ortaya koydu. Botsvana Uluslararası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Boniface Kgosidintsi, gelişimini tamamlayamamış bu eski Mezozoik riftin günümüzde tekrar aktifleştiğini belirtti.

KITA İKİYE AYRILABİLİR

Veriler, yer kabuğundaki gerilmenin yeni bir çatlak yerine milyarlarca yıl önceki eski zayıflık bölgelerini kullandığını gösteriyor. Kolawole, kıtanın tamamen bölünmesi için bu yapıların defalarca aktifleşmesi gerekebileceğini vurguladı. Araştırma, bütün olduğu düşünülen San mikroplakasının şimdiden "Kuzey" ve "Güney San Plakası" olarak ikiye ayrılıyor olabileceğine işaret ediyor.

Ancak GPS verileri, güneydeki genişlemenin Doğu Afrika Rift Sistemi'nin diğer bölümlerine kıyasla çok yavaş ilerlediğini gösteriyor. Uzmanlar, kıtanın bölünerek arada yeni bir okyanus oluşmasının milyonlarca yıl alacağını kaydetti.