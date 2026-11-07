Mutfak tadilatında en zahmetli işlemlerden biri olan eski fayansların sökülmesi, artık her zaman gerekli olmayabiliyor. İspanyolca "suelo sobre suelo", yani "zemin üstüne zemin" olarak adlandırılan yöntemde, mevcut fayanslar yerinde bırakılarak üzerlerine yeni döşeme uygulanıyor. Bu işlem, uygun koşullar sağlandığında bir veya iki gün içerisinde tamamlanabiliyor. Kırma, moloz taşıma ve uzun süren inşaat işleri gerektirmemesi de yöntemi cazip hale getiriyor.

MUTFAKTA NEDEN VİNİL TERCİH EDİLİYOR?

Bu uygulamada öne çıkan kaplama malzemelerinden biri vinil zeminler oluyor. Neme, sıcaklık değişimlerine ve günlük kullanımdan kaynaklanan yüklere karşı dayanıklı olan vinil, farklı desen seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Ahşap, taş ve seramik görünümünde üretilebilen vinil kaplamalar, ince yapıları sayesinde kapı ve zemin yüksekliğiyle ilgili sorunları da azaltabiliyor. Geçmeli sistem veya yapıştırıcıyla uygulanabilen modellerin temizliği de oldukça kolay.

HER FAYANSIN ÜZERİNE UYGULANAMIYOR

Uzmanlar, bu yöntemin uygulanabilmesi için mevcut fayansların sağlam ve düzgün olması gerektiğini vurguluyor. Gevşemiş, yerinden oynamış veya boşluk sesi çıkaran karoların üzerine yeni kaplama yapılması önerilmiyor.

Ayrıca eski fayansların derz çizgileri ve yüzeydeki bozukluklar ince vinil kaplamanın altından belli olabiliyor. Bu nedenle uygulama öncesinde derzlerin doldurulması ve gerekli durumlarda zeminin tesviye edilmesi gerekiyor.

BEYAZ EŞYALARIN YÜKSEKLİĞİNE DİKKAT

Yeni döşeme mevcut zeminin yüksekliğini birkaç milimetre artırabiliyor. Bu durum özellikle mutfak dolapları, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi eşyaların yerleşimini etkileyebiliyor. Uzmanlar, uygulama öncesinde bulaşık makinesinin altına eklenecek zemin yüksekliğinin mutlaka hesaplanması gerektiğini belirtiyor.

TEMİZLİĞİNDE AĞIR KİMYASALLAR KULLANILMAMALI

Vinil zeminlerin uzun süre kullanılabilmesi için bakımına da dikkat edilmesi gerekiyor. Temizlikte ılık su ve hafif deterjan kullanılması önerilirken aşındırıcı ürünler ve güçlü çözücülerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Mobilya ayaklarına keçe takılması da zeminde çizik ve iz oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.