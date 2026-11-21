Banyonuzu yenilemek için eski fayansları kırıp dökmeye veya yüksek maliyetli tadilatlara girişmenize gerek yok. Neme dayanıklı duvar kağıtları ve vinil çıkartmalar, banyosunun görünümünü değiştirmek isteyenlere hem pratik hem de ekonomik bir alternatif sunuyor.

Banyolar sürekli neme, buhara ve su sıçramalarına maruz kaldığı için duvar kaplaması seçiminde dayanıklılık büyük önem taşıyor. Bu nedenle özel olarak üretilen PVC veya fiberglas kaplamalı duvar kağıtları ile vinil ürünler tercih edilebiliyor.

Neme dayanıklı bu ürünler, uygun koşullarda uygulandığında kabarma ve soyulmaya karşı daha dirençli oluyor. Bazı modeller duş alanının yakınına da uygulanabiliyor. Fakat doğrudan suyla temas eden duş ve küvet içlerinde kullanılması önerilmiyor.

MERMMER VE AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ SEÇENEKLER VAR

Duvar kağıtlarının temizliği de oldukça kolay. Çoğu ürün nemli bez ve sabunla silinebiliyor. Bazı modellerde küf oluşumuna karşı özel koruyucu işlemler de bulunuyor.

Mermer, ahşap ve beton görünümünden geometrik desenlere kadar farklı seçenekler sunuluyor. Üstelik bütün banyoyu kaplamak gerekmiyor. Yalnızca lavabo arkasındaki duvarı veya belirli bir bölümü yenilemek bile ortamın havasını değiştirebiliyor.

ESKİ FAYANSLARIN ÜZERİNE UYGULANABİLİR Mİ?

Neme dayanıklı duvar kağıtları eski fayansların üzerine de uygulanabiliyor. Fakat bunun için öncelikle yüzeyin hazırlanması gerekiyor. Fayans aralarındaki derz boşlukları ve kabartmalı desenler kaplamanın altından belli olabileceği için duvarın mümkün olduğunca düz hale getirilmesi önem taşıyor.

Uygulama öncesinde fayansların toz ve yağdan arındırılması, kaygan yüzeylerin hafifçe zımparalanması ve uygun astar kullanılması öneriliyor. Ayrıca seçilen duvar kağıdına uygun yapıştırıcı tercih edilmesi gerekiyor. Bu yöntem sayesinde fayansları sökmeden banyonun görünümünü değiştirmek mümkün olabiliyor.