Sportif direktörlük koltuğuna Önder Özen'i getiren Beşiktaş'ta, tecrübeli ismin bir önceki döneminde olduğu gibi 'gurbetçi' futbolculara ilgi arttı. Siyah-Beyazlılar, Fransa'da Clermont forması giyen İlhan Fakılı ile görüşmeleri ileri seviyeye taşırken, daha önce Fenerbahçe'ye imza atan 20 yaşındaki İsveç doğumlu İsak Vural'ı da gündemine aldığı öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fransa doğumlu 20 yaşındaki sol kanat İlhan Fakılı için kulübü Clermont ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMIŞTI

Fakılı'nın yanı sıra Siyah-Beyazlıların listesindeki bir diğer ismin de 2022'de Fenerbahçe'ye imza atan, İsveç doğumlu Türk futbolcu İsak Vural olduğu öğrenildi. Geçen sezon İtalyan ekibi Frosinone'den bir diğer İtalyan kulübü Pisa'ya imza atan genç golcü, 4 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki gurbetçi golcü, Fenerbahçe U19 takımında çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. Kulübü ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek olan İsak'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 5 milyon euro...