10 Kasım 2009 tarihinde henüz 32 yaşındayken tren raylarına atlayarak hayatına son veren ve futbol dünyasını derin bir yasa boğan Robert Enke'nin son saatlerine dair kahreden bir detay ortaya çıktı. Alman Bild gazetesinin aktardığına göre; merhum kalecinin eşi Teresa Enke, katıldığı bir yayında yıllarca saklı kalan o acı gerçeği ilk kez paylaştı.

31 Ağustos 2004'te dünyaya gelen ve doğuştan gelen ağır kalp rahatsızlığı sebebiyle 17 Eylül 2006'da henüz 2 yaşındayken hayatını kaybeden kızları Lara'nın mezarının, Enke'nin son durağı olduğu öğrenildi. Teresa Enke, mezar taşındaki yazının uzun süre annesi tarafından yazıldığının sanıldığını belirterek yaşananları şu sözlerle aktardı:

"İşin en acı tarafı, tren raylarına gitmeden önce mezarlığa da uğramış ve mezar taşına bir şeyler yazmış olması. Annem yazıyı kendisinin yazdığını söylemişti ama bu gerçek değil. Ben onun el yazısını biliyorum. Mezar taşında, 'Lara, baban geliyor!' yazmıştı."

"ÇARESİZLİĞİNİ HİÇ ATLATAMADI"

Evlat kaybının Robert Enke'nin ruhunda derin ve kapanmaz bir yara açtığını dile getiren Teresa Enke, eşinin bu büyük travmayı hiçbir zaman kabullenemediğini vurguladı. Alman eldivenin yaşadığı içsel yıkımı anlatan acılı eş, "Bence bu acıyı atlatamadı. Onu kurtarmak için bir şey yapamamış olmanın verdiği çaresizliği yaşadı" ifadelerini kullandı.

AKŞAM SİREN SESLERİYLE YIKILDI

Eşinin yaşamına son verdiği gün evde her şeyin olağan akışında ilerlediğini ve yaklaşan trajediye dair hiçbir işaret olmadığını anlatan Teresa Enke, o akşam saatlerinde yaşadığı dehşet dolu anları ise şu sözlerle paylaştı:

"Artık işlerin düzelmeye başladığını düşünmüştüm. Akşam bana sarıldı, 'Seni seviyorum' dedi. Son derece sıradan bir gündü. İzinli olmasına rağmen fiziksel eksiklerini gidermek için antrenman yapacağını söyledi. Ben de televizyonda dizi izliyordum. Saat 18.30 gibi, 'Çoktan gelmiş olması lazımdı' diye düşünürken, siren sesleri duymaya başladım."

FENERBAHÇE'DE TEK MAÇA ÇIKTI

Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Robert Enke, 2003 yılında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta İstanbulspor karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından yoğun tepkilerle karşılaşan deneyimli file bekçisi, kısa süre içinde takımdan gönderilerek kariyerine Avrupa'da devam etmişti.