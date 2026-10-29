Denizde kıyıya vurmuş halde duran cesedi gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, deniz polisi, sağlık ve polis olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçları, kayalıklara sıkışan cesedi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kıyıda yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
CESEDİ BULUNAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Çanakkale'de kayalıklara vuran cesedin Sinan Özdal'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.