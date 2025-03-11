Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin içerisinde olduğu uçağın başkent Manila'dan ayrıldığını bildirdi.

Marcos, Manila'dan ayrılan uçağın Hollanda'nın Lahey şehrine inmesinin planlandığını belirterek, Duterte'nin burada UCM'ye teslim edileceğini aktardı.

Filipinlerin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) üyesi olduğuna dikkati çeken Marcos, Duterte'nin tutuklanmasının "uygun ve doğru" olduğunu söyledi.

DUTERTE YASALARI KINADI

Philippine Daily Inquirer'a göre, Duterte, kızı Veronica Duterte'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşlediğim suç nedir? Şimdi bana burada bulunmamın yasal dayanağını gösterin, göründüğü gibi buraya kendi irademle getirilmedim." ifadelerini kullandı.

Paylaşım, Manila'daki Villamor Hava Üssünde Başsavcı Anthony Fadullon ile yapılan bir görüşme sırasında kaydedildi.

Videoda suç duyurusunda bulunmadan önce bir şikayette bulunulması gerektiğini belirten eski İcra Sekreteri Salvador Medialdea, tutuklama kararını "şüpheli" olarak nitelendirdi.

Medialdea, Fadullon'a Filipinler'in artık UCM üyesi olmadığını hatırlatarak, "Artık üyesi olmadığımız, çekildiğimiz bir oluşumu takip ederek bunu yapıyor olmamız sizi rahatsız etmiyor mu?" diye sordu.

Filipinler, UCM'den resmi olarak 17 Mart 2019'da çekilmişti.

BİNLERCE POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Duterte'yi Hong Kong dönüşünde gözaltına almak için en az 7 bin polisin görevlendirileceği belirtilmişti.

Güvenlik güçlerinin, Duterte'yi yakalamak için başkent Manila'daki Ninoy Aquino Havaalanı başta olmak üzere farklı ulaşım noktalarına gönderildiği bildirilmişti.

'UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ' OPERASYONLARI

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.