Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu. Son olarak San Luis'i çalıştıran ve 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey ile anlaşmaya vardı.
GALATASARAY’I DA ÇALIŞTIRMIŞTI
Torrent, Fatih Terim'in görevden alınması sonrası 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 20 maçta sadece 1,30'luk puan ortalaması tutturabilen Domenec Torrent yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.