Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan tarihi bir endüstri kompleksindeki eski gaz depolama tankı, suyla doldurularak su altı dalış merkezine dönüştürüldü. Eski endüstri parkının resmi yönetimi Landschaftspark Duisburg-Nord tarafından paylaşılan bilgilere göre, 13 metre derinliğindeki tankın dibinde yapay resif, gemi enkazı, uçak ve otomobiller yer alıyor.

20 BİN METREKÜPLÜK GAZ TANKI SUYLA DOLDURULDU

Çelik fabrikasındaki demir üretimi sırasında ortaya çıkan yüksek fırın gazını depolamak amacıyla 1920 yılında inşa edilen yapı, fabrikadaki makinelerin enerji ihtiyacını dengelemek için kullanılıyordu. Maksimum 20.000 metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olan ve sanayi faaliyetleri döneminde suyla çalışan hareketli bir mekanizmayla iç hacmini ayarlayan sanayi yapısı, işlevini yitirmesinin ardından suyla dolduruldu.

YAPAY BİR SU ALTI DÜNYASI OLUŞTURULDU

Tarihi çelik yapısı, metal duvarları ve perçin çerçevesi aynen korunarak dönüştürülen gazometre, 1999 yılından bu yana dalış merkezi olarak faaliyet gösteriyor. 13 metre derinliğe sahip tankın tabanına, dalış sporuyla ilgilenenlerin keşif rotaları oluşturabilmesi amacıyla bir uçak, bir gemi enkazı, iki otomobil ve yapay bir resif ile çeşitli nesneler yerleştirildi. Ziyaretçiler, eski endüstriyel levhalarla çevrili bu alanda dalış ekipmanlarıyla su altı aktiviteleri gerçekleştiriyor.

KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Gazometrenin de içinde bulunduğu eski çelik fabrikası tesisinin tamamı, yürütülen dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılandırıldı. Tesis bünyesindeki yüksek fırınlar, sanayi hangarları, yürüyüş yolları ve cevher depoları korunarak spor, turizm ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği bir park haline getirildi. Yetkililer, yürütülen bu projeyle endüstriyel mirasın korunarak kentin tarihinin görünür kılınmasının amaçlandığını bildirdi.