ELİF KARAARSLAN TAHLİYE EDİLDİ
Eski hakem Elif Karaarslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu süreç sonrası tahliye edildi. Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımlar dikkat çekerken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
TAHLİYE EDİLEN ESKİ HAKEM ELİF'TEN İLK PAYLAŞIM
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Elif Karaarslan'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Eski hakem, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
''ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN''
Karaarslan önce beyaz kalp, ardından beyaz güvercin emojisi paylaşırken, daha sonra "Allah kimseyi düşürmesin" notuyla bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede yaklaşık 200 yorum aldı.
KURUÇEŞME'DEN PAYLAŞIM
Tahliye sonrası Kuruçeşme sahilinden de paylaşım yapan Karaarslan'ın paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Günün Trend Haberleri
HAKEMLİKTEN KARİYERİ SONA ERMİŞTİ
Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medyaya sızan uygunsuz görüntüler iddiasıyla verdiği karar sonrası gündeme gelmişti. Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir, Tahkim Kurulu'nun onadığı kararla ömür boyu hakemlikten men edilmişti.
İddiaları reddeden Karaarslan, hukuk mücadelesi başlatırken sahalardan uzaklaşarak sosyal medya içerik üreticisi olarak yoluna devam etmişti.
SOSYAL MEDYADA KAZANCININ 2 MİLYONU GEÇTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Eski hakemin içerik üreticiliğine geçişi de bir dönem magazin ve sosyal medya gündeminde yer aldı. Karaarslan'ın ücretli abonelik sistemi üzerinden yüksek gelir elde ettiği iddiaları ortaya atılmış, bu rakamlar sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.