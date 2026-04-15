Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı.
Eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, Instagram’daki abonelik sisteminin tamamen platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, burada yaptığı paylaşımların kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcenlik barındırmadığını söyledi.
"SİSTEM RIZAYA DAYALIDIR"
Karaarslan, "Instagram çıplak içeriklere izin vermez. En fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değildir, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını savundu.
İfadesinde, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde dava açtığını belirten Karaarslan, davanın sonucunda yeniden hakemliğe döneceğini düşündüğünü ifade etti.
Uyuşturucu kullanmadığını da savunan Karaarslan, “Sporcu geçmişim nedeniyle hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partilerine katılmadım, gece kulübü kültürüm yoktur” dedi.
OPERASYON
Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.
