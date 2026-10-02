İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Hakemler dosyası" soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

ESKİ HAKEMDEN AÇIKLAMA

Bilgi sahibi sıfatıyla konuşan Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada yeni gözaltıların beklendiğini belirterek, "Başka hakemlerin de gözaltına alınmasını bekliyorum. Bugün yeni gözaltıları olabilir." dedi.

Bitnel, gözaltıların devam etmesi durumunda liglerin oynanmasının zor olacağını ifade ederek, "Bu kadar hakem, gözlemci, MHK üyeleri gözaltındayken bu lig oynanmaz ve muhtemelen ligler ertelenecek." ifadelerini kullandı.