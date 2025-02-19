Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakiler, yaralıların çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile öğrenci olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini tespit edildi.
Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
ESKİ HAKEMİN KIZI
Kazada ölen Nisa Yıldızer'in, eski hakem oldukları öğrenilen Korgün Yıldızer ile Gökçe Balikan Yıldızer çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Eski hakem anne Gökçe Balikan Yıldızer'in Reaktif Spor Antrenörlüğü yaptığı, eşi Korgün Yıldızer'in ise hakemlik sonrasında egzersiz uzmanı olduğu öğrenildi.
3 yaşında jimnastiği başlayıp sporla tanışan Nisa Yıldızer'in, lise çağlarında haltere ilgi duyduğu, İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu olduğu ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul takımında yer aldığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazelerinin, bugün Denizli'den İzmir'e getirileceği öğrenildi.