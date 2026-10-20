Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun suçladığı 7 hakem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. NOW Spor’dan Ersin Düzen'in haberine göre, yedi eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haberde yer alan bilgilere göre, hakemlerin başvurusunda iftira, görevi kötüye kullanma, hukuka aykırı tasfiye eylemleri ve asılsız terör örgütü isnadı iddiaları yer aldı.

Ersin Düzen, 7 hakemin Süleyman Abay, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun, Mustafa Sönmez, Taner Gizlenci, Cevdet Kömürcüoğlu olduğunu ifade etti. Düzen “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasındaki mesajlar kamuoyuna yansımıştı. Ne diyordu TFF Başkanı: “Sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Bunların hepsini temizle!” MHK Başkanı da, “Anlaşıldı başkanım” diyerek talimatı alıyordu. Bu 7 hakem, TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu ve MHK’den istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında “Asılsız terör örgütü isnadı ve hukuka aykırı tasviye eylemleri” gerekçe gösterilerek şikayetçi oldular ve iftira ile görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kısa bir süre önce şikayette bulundular…” dedi.