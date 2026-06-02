Yapılan çalışmalarda, kullanılmış halılardan ayrıştırılan sentetik lifler beton numunelerine farklı oranlarda eklendi. Test sonuçları, lif takviyeli betonların geleneksel betonlara kıyasla daha yüksek esneklik gösterdiğini ve yük altında oluşan çatlaklara karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu. Bu durum, özellikle kaldırımlar ve beton plakalar gibi sürekli baskıya maruz kalan yapılarda önemli avantaj sağlayabilir.

ÇATLAKLARI AZALTIYOR

Araştırmacılara göre betonun en büyük sorunlarından biri zamanla meydana gelen çatlaklar. Küçük çatlaklar zaman içinde büyüyerek bakım ve onarım maliyetlerini artırabiliyor. Atık halılardan elde edilen liflerin ise betonun içinde bir ağ görevi görerek çatlakların yayılmasını yavaşlattığı belirtiliyor.

Deneylerde lif katkılı beton örneklerinin, standart karışımlara göre daha uzun süre yapısal bütünlüğünü koruduğu gözlemlendi. Uzmanlar, bu yaklaşımın özellikle yoğun kullanılan yaya yolları, kaldırımlar ve çeşitli altyapı projelerinde maliyetleri düşürebileceğini ifade ediyor.

HEM ATIKLAR AZALABİLİR HEM MALİYETLER

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton halı çöpe gönderiliyor. Bu ürünlerin büyük bölümü sentetik malzemelerden üretildiği için doğada uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Araştırmacılar, halı liflerinin beton üretiminde kullanılmasıyla hem depolama alanlarına giden atık miktarının azaltılabileceğini hem de mevcut malzemelere alternatif oluşturulabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, teknolojinin henüz yaygın kullanıma geçmediğini ancak ilk sonuçların umut verici olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük ölçekli testlerin yapılması ve farklı altyapı projelerinde uygulanabilirliğin değerlendirilmesi planlanıyor.