Kanada'nın Toronto kentinde bulunan ve kapatılması kararlaştırılan tarihi Downsview Havaalanı, adeta yeni bir şehre dönüşüyor. Express gazetesinin haberine göre, 370 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulacak ve yaklaşık 30 milyar dolara mal olacak proje, tamamlandığında 50 bin kişiye yuva olacak.

Kuzey Amerika tarihinin en iddialı kentsel dönüşüm hamlesi olarak parmakla gösterilen ve "YZD" adı verilen bu mega projenin tamamen bitmesi ise 30 yılı bulacak.

Projede en dikkat çeken kısım eski pistlerin değerlendirilme şekli oldu. Havalimanının yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki dev pisti, tamamen yeşillendirilerek yeni şehrin mahallelerini birbirine bağlayan devasa bir merkezi parka dönüştürülecek.

Proje kapsamında inşa edilecek konut kulelerinin boyu 197 metreyi bulurken, ulaşıma yakın yerlerde dikey mimari, iç kısımlarda ise yatay ve orta katlı mimari tercih edilerek yumuşak bir geçiş sağlanacak.

Mart 2026'da yerel belediyeye son planları sunulan ve üç ana bölgeye ayrılan projede halkın tüm ihtiyaçları tek bir alanda toplanıyor. Dev şehirleşme hamlesinde sadece lüks gökdelenler değil; okullar, kreşler, alışveriş caddeleri ve meydanlar da yer alacak.

YÜZDE 20'Sİ DAR GELİRLİLERE SATILACAK

İnşa edilecek yaklaşık 8 bin 800 dairenin yüzde 20'si dar ve orta gelirli aileler için "uygun fiyatlı konut" statüsünde satışa ya da kiralığa sunulacak.

TARİHİ ALANIN RUHU YOK EDİLMEYECEK

İkinci Dünya Savaşı yıllarında askeri uçak fabrikası olarak kullanılan, 90'larda ise sivil havacılığa hizmet eden bu tarihi alanın ruhu tamamen yok edilmeyecek. Projenin arkasındaki şirketin tepe yöneticisi (CEO) Derek Goring, yeni kurulan yerleşim yerlerinin en büyük sorununun "kimliksiz ve ruhsuz" görünmesi olduğunu belirterek, eski hangarları ve binaları yıkmak yerine modernize ederek koruyacaklarını ifade etti.

Goring, tonlarca beton döküp sıfırdan inşaat yapmak yerine mevcut yapıları dönüştürmenin çevreye ve doğaya çok daha saygılı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.